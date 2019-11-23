الدفاع التركية: تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة- (د ب أ):

حيد الجيش التركي 5 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في عمليات بإسناد جوي شمالي العراق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم تحييد 4 مسلحين في منطقة "زاب"، وآخر في منطقة "سينات- هفتانين"، حيث كان المسلحون يستعدون لشن هجمات.

وأكدت الوزارة استمرار العمليات ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنف الحزب تمرده وهجماته ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.