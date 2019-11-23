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واقعة عنصرية جديدة.. أسترالي ينهال بالضرب على مُحجبة حامل في مطعم بسيدني (فيديو)

12:23 ص السبت 23 نوفمبر 2019
واقعة عنصرية جديدة.. أسترالي ينهال بالضرب على مُحجبة حامل في مطعم بسيدني (فيديو)

استرالي ينهال بالضرب على مسلمة حامل في معطم بسيدني

القاهرة - مصراوي:

انهال رجل أسترالي بالضرب على سيدة مسلمة حامل، في إحدى المطاعم بمدينة سيدني الأسترالية.

ونشر ناشط حقوقي باكستاني، على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر اعتداء الرجل الأسترالي على المرأة الثلاثينة دون سبب واضح.

وأظهرت التسجيلات لقطات صادمة التقطتها كاميرا للمراقبة رجلاً يقترب من طاولة، حيث كانت تجلس ثلاث نساء يرتدين الحجاب في المقهى.

وبدون وقوع أي استفزاز واضح، شوهد المشتبه به البالغ من العمر 43 عاماً وهو ينقض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة 31 عاماً، والتي أفادت الشرطة أنها حامل في أسبوعها الـ38.

ضرب سيدة سيدني الاسترالية مشاجرة العنصرية
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