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القبض على شخصين متهمين بتقديم الدعم اللوجيستي لجماعة إرهابية في مالي

11:36 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
القبض على شخصين متهمين بتقديم الدعم اللوجيستي لجماعة إرهابية في مالي

قوات مالي

باماكو - (أ ش أ):

أعلنت الاستخبارات في مالي القبض على شخصين متهمين بتقديم الدعم اللوجيستي إلى جماعة "أنصار الإسلام" الإرهابية في بوركينا فاسو.

وقال المتحدث باسم استخبارات مالي موديبو تراوري اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، إنه تم إلقاء القبض على كلٍ من عثمان حماة ديالو وهارونا ديالو في باماكو.

وأضاف تراوري أنهما وصلا إلى عاصمة مالي يوم الثلاثاء الماضي لشراء مواد للجماعة المعروفة باسم "أنصار الإسلام" من بينها كاميرات، أجهزة كمبيوتر محمولة، نظام تحديد المواقع، أجهزة راديو ومنظار، من دون التطرق للمزيد.

يُشار إلى أن الهجمات الإرهابية في مالي قد تسببت في مقتل أكثر من 100 شخص خلال الشهرين الماضيين.

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مالي الاستخبارات العسكرية بوركينا فاسو ضبط شخصين

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