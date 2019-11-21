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الخارجية الألمانية تدين تعامل قوات الأمن بعنف مع المتظاهرين في إيران

11:22 م الخميس 21 نوفمبر 2019
الخارجية الألمانية تدين تعامل قوات الأمن بعنف مع المتظاهرين في إيران

احتجاجات إيران

برلين - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، تعامل قوات الأمن بعنف مع المتظاهرين في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية - في بيان نشرته على صفحتها الإلكترونية - "لقد روعنا من التقارير التي تفيد بأكثر من 100 حالة وفاة ، وندين الأعمال غير المتناسبة التي قامت بها قوات الأمن الإيرانية ، يجب ضمان الحق في الاحتجاج السلمي".

وأضافت "يجب أن تتاح لشعب إيران الفرصة للتعبير عن استيائه من التطورات السياسية والاقتصادية والتعبير عن آرائهم بحرية وسلمية".

ودعت الخارجية الألمانية قوات الأمن الإيرانية الى ضبط النفس بأكبر قدر ممكن ، وقالت " نتوقع من القيادة الإيرانية رفع الحصار المفروض على الإنترنت بالكامل".

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