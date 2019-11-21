أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

بايدن: إذا فزت بالرئاسة ستكون حقوق الإنسان أساس انخراطنا مع العالم

06:44 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
بايدن: إذا فزت بالرئاسة ستكون حقوق الإنسان أساس انخراطنا مع العالم

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

قال جو بايدن، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إن مسألة حقوق الإنسان ستكون أساس انخراط بلاده مع العالم، حال فوزه بالرئاسة.

وأضاف بايدن في مناظرة أولية بين الطامحين لنيل ترشيح الحزب، في مقتطفات نشرها عبر حسابه على تويتر: "كرئيس، سيحاسب جو بايدن السعودية والصين وكل دولة تنتهك حقوق مواطنيها".

وتابع: "في عهد ترامب، أصبح تهديد كوريا الشمالية أكثر سوءا ولم يتجه للأفضل. وكرئيس، سينسق جو بايدن عن كثب مع حلفائنا لمحاسبة الصين لعدم ضغطها على كوريا الشمالية .. وسوف ينظر إلى (زعيمها) كيم جونج أون على ما هو عليه .. كطاغية فظ".

وأشار إلى أنه سيتعامل أيضا مع حلول لمسألة تغير المناخ.

جو بايدن حقوق الإنسان الحزب الديمقراطي انتخابات الرئاسة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان