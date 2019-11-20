قصف جوي إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

دمشق - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري سوري أن محيط العاصمة السورية دمشق استهدف بعدد من الصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي من فوق اراضي الجولان السوري والأراضي اللبنانية .

وقال المصدر العسكري في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين بالتوقيت المحلي من فجر اليوم الأربعاء، قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".

وأضاف الصمدر :"وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

وتعرضت العاصمة دمشق لقصف صاروخي الثلاثاء الماضي، استهدف منزلا لقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ، وتتعرض مواقع في محيط العاصمة دمشق وريفها لاستهداف متكرر من قبل الطيران الإسرائيلي وكان أخرها غرب العاصمة دمشق في بداية شهر يونيو الماضي، كما قصف طائرات اسرائيلية منطقة عقربة شرق العاصمة دمشق نهاية شهر أغسطس الماضي قالت إنها مواقع للحرس الثوري الإيراني.