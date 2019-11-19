ترامب: سأرسل قوات إضافية للسعودية خلال أسابيع لحماية المنطقة

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إن قوات أمريكية إضافية ستصل إلى المملكة العربية السعودية خلال أسابيع.

وأضاف ترامب في رسالة للكونجرس، نقلتها فضائية "العربية"، أنه أمر بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لحماية شركاء الولايات المتحدة من المزيد من التصرفات العدائية من إيران، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي سيكون 3 آلاف.

وقال إن نشر القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط لحماية مصالح واشنطن وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران ووكلاؤها.

وأوضح أنه تم إرسال منظومات رادار ومنظومات صاروخية لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة.