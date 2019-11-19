روسيا : القرار الأمريكي بشأن المستوطنات "سيفاقم التوترات"

موسكو- (د ب أ):

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء من أن الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية "سيفاقم التوترات".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها "لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الخارجية القول في بيان :"نعتبر قرار واشنطن خطوة أخرى تهدف إلى تدمير الأساس القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية."

وقد قوبل الإعلان الأمريكي بإدانات عربية ودولية وحقوقية.