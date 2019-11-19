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    الإعلام الرسمي: مقتل 3 من الحرس الثوري خلال الاحتجاجات الإيرانية

    12:10 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    الإعلام الرسمي: مقتل 3 من الحرس الثوري خلال الاحتجاجات الإيرانية

    الحرس الثوري الإيراني

    طهران - (د ب أ)

    أعلن جهاز حرس الثورة الإيراني في محافظة طهران عن مقتل ثلاثة من أفراده والتعبويين خلال التصدي لمثيري الشغب، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة انباء فارس الإيرانية.

    كان شرطي إيراني ثان قد لقى حتفه في وقت متأخر ليلة أمس الأحد في اشتباكات مع محتجين في مدينة ماهشهر الساحلية في جنوب إيران، مضيفة أن مسؤولين اثنين آخرين أصيبا.

    ولم يؤكد المسؤولون الإيرانيون حتى الآن مقتل الشرطيين وأحد المحتجين.

    وقد أفادت مصادر مسؤولة باعتقال أكثر من ألف متظاهر.

    ويقول شهود عيان أن عدد القتلى والمعتقلين أكبر كثير مما تعلنه الحكومة.

    واندلعت الاحتجاجات على خلفية رفع اسعار الوقود في البلاد منذ منتصف ليلة يوم الخميس الماضي.

    الحرس الثوري الإيراني إيران طهران احتجاجات إيران
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