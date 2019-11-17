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الرئيس الموريتاني يشارك في منتدى الأمن والسلم في دكارط

11:34 م الأحد 17 نوفمبر 2019
الرئيس الموريتاني يشارك في منتدى الأمن والسلم في دكارط

محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط - (أ ش أ):

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأحد ، نواكشوط متوجها إلى داكار للمشاركة في أعمال منتدى الأمن والسلم في السنغال.

وذكر التلفزيون الموريتاني أن الرئيس الموريتاني تلقى دعوة من السلطات السنغالية بوصفه ضيف شرف على النسخة السادسة من المؤتمر الدولي حول الأمن والدفاع في أفريقيا.

وأضاف أن الرئيس سيترأس هذه النسخة من المؤتمر إلى جانب الرئيس السنغالي ماكي صال، وسيشرفان على النقاشات التي سيشارك فيها خبراء ومسؤولون أمنيون وعسكريون أفارقة وغربيون حول الأمن في القارة الأفريقية.

وأشار الى أن هذه النسخة تناقش "المناخ الأمني في أفريقيا الذي أصبح يزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مع تغييرات عميقة جداً، بسبب تعدد وتنوع عوامل عدم الاستقرار".

هذا المحتوى من

Asha
محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط موريتانيا دكارط

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