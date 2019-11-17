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قائد القوات الجوية السعودية يلتقي نظيريه الأمريكي والفرنسي

11:33 م الأحد 17 نوفمبر 2019
قائد القوات الجوية السعودية يلتقي نظيريه الأمريكي والفرنسي

قائد القوات الجوية السعودية الفريق ركن تركي بن بند

دبي - (أ ش أ):

بحث الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية مع كلا من رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الفريق الأول ديفيد جولدفين، وقائد القوات الجوية الفرنسية الفريق الأول الركن فيليب لافينية آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائي الجوي العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تم عقد اللقاءين على هامش حضور وفد القوات المسلحة السعودي معرض (دبي للطيران2019م) ومؤتمر (دبي الدولي لقادة القوات الجوية) .

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تركي بن بندر بن عبدالعزيز فرنسا أمريكا ديفيد جولدفين

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