صحيفة سودانية: اتفاق مع مصر وإثيوبيا على ملء سد النهضة في 7 سنوات

كتبت- رنا أسامة:

قالت صحيفة "السوداني" إن المفاوضات التي استمرت ليومين حول سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أحرزت تقدمًا في القضايا الخلافية التي طرحت على طاولة التفاوض خلال الجولة التي عُقدت بالخرطوم في أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة، واسعة الانتشار في السودان في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد، عن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الذي يقود وفد بلاده خلال الاجتماعات الفنية بشأن السد، قوله إنه تم التوافق على أن يتم ملء الخزان في فترة زمنية قد تصل إلى 7 سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق.

كما شمل التفاوض، وفق الصحيفة، مسألة التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من مصر والسودان.

وفي وقت سابق، اقترحت مصر تمرير ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد، بينما جاء المُقترح السوداني بتمرير 35 مليارا، في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليارا من المياه سنويًا من السد.

كانت أولى الاجتماعات الفنية حول السد جرت يوميّ الجمعة والسبت، على مستوى وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة كـ"مُراقبين" للمباحثات.

ومن المُقرر عقد 3 اجتماعات فنية أخرى تفعيلًا لما تم التوافق عليه خلال المُباحثات التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووفق نتائج أول اجتماع في واشنطن حول سد النهضة، اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على الاستناد إلى المادة العاشرة من اتفاق "إعلان المبادئ"، الموقّع في 23 مارس عام 2015، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بحلول 15 يناير 2020.

كما تم التوافق على "عقد اجتماعات فنية عاجلة لوزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وتنتهي باتفاق (تعاوني وشامل ومُستدام وذي منفعة متبادلة) بشأن ملء وتشغيل السد بحلول 15 يناير 2020".