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    العاهل الأردني يبدأ زيارة عمل إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية

    03:37 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    العاهل الأردني يبدأ زيارة عمل إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية

    الملك عبدالله الثاني

    عمان - أ ش أ

    بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

    وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني سيجري في العاصمة الكندية "أوتاوا" مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية.

    ومن المقرر أن يتسلم العاهل الأردني - أثناء زيارته للولايات المتحدة - جائزة "رجل الدولة - الباحث" لعام 2019، التي سيمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى للملك؛ تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الملك عبدالله الثاني كندا الولايات المتحدة الأمريكية

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