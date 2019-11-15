ميركل: السلطات الألمانية تضمن عدم تشكيل العائدين من "داعش" أي خطر

برلين- (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن السلطات الألمانية ستضمن ألا يشكل الإسلاميين وأنصار تنظيم داعش المشتبه بهم، الذين ترحلهم تركيا حاليا إلى ألمانيا، أي خطر.

وقالت ميركل في برلين اليوم الجمعة إن هؤلاء الأفراد سيجرى إدراجهم في مركز مكافحة الإرهاب المشترك بين السلطات الاتحادية والولايات وإخضاعهم لتقييم أمني، وأضافت: "سيُجرى بناء على ذلك بالطبع ضمان ألا يشكل هؤلاء الأفراد خطرا".

وأشارت ميركل إلى أن هذه هي نفس الإجراءات المتبعة أيضا مع الأفراد المقيمين هنا، موضحة أنه يتم تطبيق الآلية الاعتيادية عند رصد أي مخاطر أمنية.

وتعتزم تركيا اليوم ترحيل زوجتين لمقاتلين من داعش إلى ألمانيا.

وكانت أنقرة رحلت أمس الخميس إلى ألمانيا أسرة ألمانية-عراقية من سبعة أفراد. وتُحسب هذه الأسرة على الأوساط السلفية في مدينة هيلدسهايم الألمانية، ووصفتهم وزارة الداخلية التركية بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب".

ولا يوجد في ألمانيا أوامر اعتقال ضد أفراد هذه الأسرة بتهمة ممارسة أنشطة إسلامية متطرفة. ويقبع أحد أفراد الأسرة، 55 عاما، حاليا في السجن الاحتياطي للاشتباه في التحايل.