طالبان: كابول لم تطلق سراح ثلاثة مسلحين بارزين في إطار عملية تبادل

كابول- (د ب أ):

قالت جماعة طالبان في أفغانستان اليوم الجمعة إن الحكومة الأفغانية لم تطلق سراح ثلاثة من أعضائها البارزين، في إطار عملية تبادل متوقعة تشمل رهينتين غربيتين لدى الجماعة المسلحة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قال يوم الثلاثاء الماضي إنه سيطلق سراح ثلاثة من سجناء طالبان، وهم عبدالرشيد، وحاج مالي خان، وأنس حقاني، الشقيق الأصغر لزعيم شبكة حقاني، سئ السمعة، سراج الدين حقاني.

ووفقا لما ذكره المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لم يتم نقل عناصر الجماعة إلى موقع جرى الاتفاق عليه مسبقا لإطلاق سراحهم. ونتيجة لذلك "لا يزال السجينان الأمريكيان لدينا، ولم يتم إطلاق سراحهما حتى الآن."

ويقصد مجاهد بـ "السجينين الأمريكيين" استاذين جامعيين، الأمريكي كيفين كينج، والأسترالي تيموثي وييكس. وكان الاثنان يعملان بالجامعة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، واختطفتهما طالبان في أغسطس من عام 2016.

وقال نائب المتحدث باسم القصر الرئاسي في أفغانستان، لطيف محمود، إنه ليس لديه معلومات بشأن عملية التبادل المتوقعة.

وكانت عملية التبادل المقترحة أثارت غضبا في أنحاء أفغانستان.

واحتشد متظاهرون في العاصمة كابول اليوم الجمعة للتعبير عن احتجاجهم على العنف الدائر في أنحاء البلاد، وألقى المحتجون مسؤولية سفك الدماء في أفغانستان على طالبان، داعين الحكومة الأفغانية إلى معاقبة المسلحين، بدلا من إطلاق سراحهم.