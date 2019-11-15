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    ترامب يلتمس من المحكمة العليا الأمريكية وقف نشر إقراراته الضريبية

    04:47 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
    ترامب يلتمس من المحكمة العليا الأمريكية وقف نشر إقراراته الضريبية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من المحكمة العليا وقف نشر إقراراته الضريبية عن مدة ثمان سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.

    ومن المرجح أن تحدد القضية مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته. ويقول محامو الرئيس إنه محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه.

    ويأتي الإلتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا في أعقاب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء، حيث أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.

    وقال جاي سيكولو أحد محامي ترامب في بيان "نأمل أن تعيد المحكمة العليا النظر في هذه القضية الدستورية المهمة وأن تنقض القرار الخطير والمضر لمحكمة الاستئناف".

    ويعود الطلب على الإقرارات الضريبية في مانهاتن إلى مدفوعات الأموال المزعومة التي تمت قبيل انتخابات عام 2016 لامرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة مع ترامب، بما في ذلك نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة الضرائب الإقرارات الضريبية

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