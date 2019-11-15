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    الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

    01:41 ص الجمعة 15 نوفمبر 2019
    الطيران الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

    مقاتلة إسرائيلية

    غزة - (د ب أ):

    قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ فجر اليوم الجمعة بشن غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من اعتراض صواريخ أطلقت منه على جنوب إسرائيل لتضع تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها الخميس في مهب الريح.

    وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الطيران الإسرائيلي قصف بعدد من الصواريخ مواقع للتدريب تتبع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في خانيونس ورفح ومناطق أخرى بالقطاع.

    وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت موقع حطين في خانيونس جنوب قطاع غزة بثلاث صواريخ ثم موقع مهاجر في رفح جنوب القطاع بأربعة صواريخ كما سمع دوي عدة انفجارات لم تعرف اماكنها.

    وحسب المصادر، فإن القصف الحق أضرارا كبيرة في المواقع المستهدفة.

    من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر حسابه على (توتير)، عن بدء الجيش باستهداف "أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

    قطاع غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية

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