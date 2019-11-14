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    البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين بريتون وفاليان المرشحين لمنصبين بالمفوضية

    08:53 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين بريتون وفاليان المرشحين لمنصبين بالمفوضية

    البرلمان الأوروبي

    بروكسل - (د ب أ)

    وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تعيين الفرنسي تييري بريتون مفوضا للسوق الداخلية في المفوضية الأوروبية والمرشحة الرومانية أدينا فاليان كمفوضة للنقل، حسبما كتب الناطق باسم البرلمان الأوروبي جاوما دوك عبر موقع تويتر.

    وكتب دوك أن المنسقين في لجان النقل والسوق الموحدة والصناعة في البرلمان "أوصوا بالموافقة على تعيين المفوضين المعينين السيدة فاليان والسيد بريتون".

    ويترك هذا أسئلة أخرى معلقة حول مرشح واحد، هو مرشح المجر أوليفر فاريلي، قبل أن تتمكن رئيسة المفوضية المنتخبة أورزولا فون دير لاين من تقديم التشكيل النهائي لكبار المسؤولين ليوافق عليها البرلمان الأوروبي.

    وتتمسك فون دير لاين بموعد بدء عملها في الأول من ديسمبر، رغم قرار بريطانيا بعدم ترشيح مفوض. وذكرت فون دير لاين اليوم الخميس أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تعمل على إيجاد طرق لتحقيق ذلك.

    البرلمان الأوروبي تييري بريتون المفوضية الأوروبية تويتر

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