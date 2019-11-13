مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام يبحث في القاهرة التطورات في غزة

القاهرة - (د ب أ):

وصل مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف إلى القاهرة اليوم الأربعاء قادما من تل أبيب في زيارة إلى مصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات بشأن عملية السلام خاصة التطورات الأخيرة في غزة .

وقال مصدر مطلع كان في استقبال ملادينوف بمطار القاهرة، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): " تأتي زيارة المبعوث الأممي لمصر طبقا لتخطيط سابق وليس بشكل عاجل كما نشر في بعض المواقع الإخبارية حيث تحددت الزيارة قبل ثلاثة أيام في إطار جولة ستقوده من القاهرة غدا الخميس إلى أبوظبي".

وحسب المصدر، سيلتقى ملادينوف خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لاستعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وملف الانتخابات الفلسطينية على ضوء زيارته لقطاع غزة واللقاءات التي أجراها هناك مع عدد من كبار المسؤولين و الشخصيات خاصة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى جانب بحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة.