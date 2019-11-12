بعد منحه اللجوء السياسي.. موراليس يتوعد بمواصلة كفاحه

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

توعد اليوم الثلاثاء الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس بمواصلة ما اسماه بـ"كفاحه السياسي" طالما ظل على قيد الحياة وقال إن المكسيك أنقذت حياته بمنحه اللجوء السياسي.

وذكر موراليس لدى وصوله إلى مطار مكسيكو سيتي: "طالما أننى مازلت على قيد الحياة ، فسوف نستمر في ممارسة السياسةوطالما بقيت على قيد الحياة، ستستمر المعركة".

واتهم الرئيس البوليفى السابق المعارضة بأنها أطاحت به من خلال "انقلاب" بعد تحقيقه "لانتصار" في انتخابات 20 أكتوبر الماضي.

وقال موراليس "رئيس المكسيك أنقذ حياتي".