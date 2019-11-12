  • عاجل:تدافع عن شرفها.. النائب العام يحفظ الدعوى ضد "فتاة العياط"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    الجيش اليمني: مقتل 30 عنصرًا من الحوثيين في هجوم بمحافظة تعز

    08:58 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    الجيش اليمني: مقتل 30 عنصرًا من الحوثيين في هجوم بمحافظة تعز

    قوات الجيش اليمني - أرشيفية

    صنعاء - (د ب أ)

    أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 30 عنصرًا من مسلحي الميليشيات الحوثية في هجوم للجيش بمحافظة تعز، وسط اليمن.

    وقال المركز الاعلامي لألوية العمالقة في بيان صحفي، إن 30 عنصراً من مسلحي ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح عدداً آخر في عملية نوعية نفذها سلاح المدفعية للقوات المشتركة في جبهة البرح بالساحل الغربي غرب محافظة تعز.

    وأشار المركز إلى أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت دوريتين عسكريين لمليشيات الحوثي كان على متنهما تعزيزات للمليشيات في جبهة البرح غرب محافظة تعز.

    وبحسب المركز، فإن مدفعية القوات المشتركة تواصل توجيه ضربات نوعية تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهتي البرح والكدحة غرب محافظة تعز.

    ويشهد الساحل الغربي في محافظة تعز، معارك متقطعة بين الطرفين، تخلف في العادة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين.

    الجيش اليمني الميليشيات الحوثية اليمن

    الخبر التالى:

    قيادي فلسطيني يكشف عن وساطة مصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان