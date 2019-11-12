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    العراق: مقتل عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي في نينوي

    06:26 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    العراق: مقتل عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي في نينوي

    القوات العراقية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلن قائد عمليات نينوي اللواء الركن نومان الزوبعي مقتل عنصرين في تنظيم داعش الإرهابي، بأحد الأنفاق في جبال بادوش.

    وقال الزوبعي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء: "إن قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات تمكنت اليوم من قتل عنصرين في تنظيم (داعش) بأحد الأنفاق في جبال (بادوش)".

    وأضاف: "أنه تم العثور على عبوات ناسفة ومواد غذائية وتم تدمير النفق والعبوات".

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    القوات العراقية بغداد داعش عبوات ناسفة

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