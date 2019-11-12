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تظاهرات في الجزائر احتجاجًا على إجراء انتخابات الرئاسة

02:39 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
تظاهرات في الجزائر احتجاجًا على إجراء انتخابات الرئاسة

الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

تظاهر آلاف الأشخاص في الجزائر، الثلاثاء، رافضين إجراء الانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وردّد المتظاهرون هتافات "إسقاط الانتخابات واجب وطني"، "لا نريد لا نريد انتخاباتكم لا نريد"، ويرى المحتجّون أنه لا "يتوفّر في الرّئاسيات الجاري تنظيمها ببلادهم الشّروط المطمئنة والكافية".

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من الأحكام القضائية التي صدرت اليوم بحق 20 شابا من نشطاء الحراك ورافعي الرّاية الأمازيغية، التي تم الحكم فيها بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ .

وأثار الإعلان الرّسمي عن القائمة النّهائية للمرشّحين في الانتخابات الرئاسية غضب الشّارع الرّافض لإجراء الانتخابات قبل رحيل جميع الأسماء التي ارتبطت بالمستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

احتجاجات الجزائر الجزائر انتخابات الرئاسة

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