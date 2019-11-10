البعثة الأممية بالعراق تطالب بالإفراج عن المعتقلين وكشف المتورطين في قتلهم

القاهرة - (مصراوي)

طالبت البعثة الأممية في العراق، محاكمة ومساءة الجناة في وقائع قتل المتظاهرين التي شهدها العراق خلال الاحتجاجات المندلعة بعدة مناطق عراقية للمطالبة بإسقاط الحكومة والبدء في إصلاح سياسي واقتصادي للبلاد، حسبما ذكر موقع "العربية".

وطالبت البعثة الأممية، الحكومة العراقية، بالإفراج الفوري عن المعتقلين وعدم ملاحية المحتجين، والتحقيق في حالات الاختطاف التي سجلت خلال الفترة الماضية.

وأظهرت احصائية جديدة حتى عصر اليوم الأحد للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن 319 عراقيا قتلوا وأصيب أكثر من 15 الف آخرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في العراق في الأول من الشهر الماضي وحتى اليوم .

تاتي هذه الإحصائية بالتزامن مع اندلاع موجة اضطرابات أمنية جديدة في بغداد اليوم الأحد حيث أطلقت القوات العراقية التي تسيطر على ساحة الخلاني المغلقة بالكتل الأسمنتية الغازات المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من الإقتراب من التحصينات الأمنية التي وضعتها بعد مصادمات الليلة الماضية.

على الصعيد ذاته، اندلعت مصادمات بين القوات العراقية والمتظاهرين في محافظة الناصرية جنوبي البلاد وترددت أنباء وقوع إصابات.

وبدأ العراقيون كتقليد يومي عصرا بالتوجه إلى ساحات التظاهر في ساحة التحرير في بغداد وفي محافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وكربلاء والنجف وبابل والسماوة ، حاملين أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات التي دخلت يومها السابع عشر على التولى في مشهد غير مسبوق.

من جهة أخرى ، أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي.

ويواصل العراقيون الاحتجاجات رافضين الاجراءات الاصلاحية الحكومية متمسكين باقالة الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور العراقي.