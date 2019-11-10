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    أول اجتماع منذ أشهر.. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي بقادة الأحزاب السياسية

    10:57 ص الأحد 10 نوفمبر 2019
    أول اجتماع منذ أشهر.. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي بقادة الأحزاب السياسية

    رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

    سول- (د ب أ):

    يلتقي رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، اليوم الأحد، بقادة الأحزاب السياسية الخمسة، في أول اجتماع من نوعه منذ حوالي 4 أشهر، وسط تأزم الموقف السياسي بشأن مشاريع قوانين الإصلاح الرئيسية وغيرها من القضايا المعلقة بالبلاد.

    ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المكتب الرئاسي اليوم قوله، إنه من المقرر أن يحضر الاجتماع جميع قادة الأحزاب الخمسة، بمن فيهم لي هاي-تشان من الحزب الديمقراطي الحاكم وهونج كيو-آن من حزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي.

    وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد عقد آخر اجتماع مع قادة الأحزاب في تموز/يوليو الماضي لمناقشة سبل التعامل مع قيود التصدير اليابانية التي تستهدف كوريا الجنوبية.

    يأتي الاجتماع الذي يُعقد على مأدبة عشاء، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشأن مشاريع قوانين الإصلاح السياسي والقضائي الرئيسية.
    وتختلف الأحزاب المتنافسة بشكل حاد حول مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح النيابة العامة، بما في ذلك إنشاء وحدة مستقلة للتحقيق في مزاعم فساد كبار المسؤولين.

    ومن بين القضايا الأخرى المثيرة للجدل، تأتي مراجعة برلمانية لموازنة الحكومة البالغة 513.5 تريليون وون (444 مليار دولار أمريكي) للعام المقبل وانتهاء صلاحية اتفاقية مشاركة المعلومات العسكرية مع طوكيو.

    ويعد لقاء اليوم الاجتماع الأول بين الرئيس وقادة الأحزاب منذ استقالة وزير العدل السابق جو كوك، أحد أقرب مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي، في الشهر الماضي.

    وسيعقد الاجتماع خلف الأبواب المغلقة.

    رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية سول

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