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الأمم المتحدة: 10 قتلى على الأقل و270 ألف نازح جرّاء الأمطار بالصومال

08:12 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
الأمم المتحدة: 10 قتلى على الأقل و270 ألف نازح جرّاء الأمطار بالصومال

270 ألف نازح جرّاء الأمطار بالصومال

مقديشيو - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأمم المتحدة، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم ونزح أكثر من 270 ألف آخرين حتى الآن جرّاء الأمطار الغزيرة في الصومال.

وأضافت الهيئة الأممية، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، أن الأمطار الغزيرة أدت لتدمير البنى التحتية وسبل المعيشة في الصومال، الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضحت القناة أن الفيضانات في مدينة بلدوين بوسط الصومال أدت لمصرع 10 أشخاص على الأقل إثر تحطم قارب حاول إنقاذ مواطنين عالقين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت منذ أيام أن ما لا يقل عن 72 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في بلدة بيليت وين والقرى المحيطة بها بوسط الصومال حيث يتصاعد منسوب المياه في نهر شابيلي.

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