الرئيس الأوكراني يفوق بوتين في ساعات المؤتمرات الصحفية

كييف (د ب أ)

يستهدف الزعيم الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي تجاوز الساعات التي يقضيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمراته الصحفية التي تستمر لساعات طويلة، بعد أن تخطى بالفعل مستوى التأييد الأسطوري الذي يحظى به بوتين.

وأعلن مكتب فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء أنه سيتحدث إلى الصحفيين طوال نهار غد الخميس، بدءا من الساعة 10 صباحًا في مجمع طعام في كييف. وسوف يطرح الصحفيون، الذين شكوا عدم عقد الرئيس مؤتمرا صحفيا منذ تنصيبه في مايو، أسئلتهم في مجموعات تتغير كل نصف ساعة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقد يكون الأمر أكثر من مجرد خطوة لجذب الدعاية من الممثل الكوميدي السابق، الذي لديه الكثير ليناقشه.

ويستمر العالم في انتظار التطورات في التحقيق بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير، الذي نتج عن مكالمة هاتفية مع زيلينسكي في تموز/يوليو.

وعلاوة على ذلك، هناك جدل محلي حول الجهود الأخيرة لإنهاء الحرب في شرق أوكرانيا. وهناك شكوك ثابتة حول علاقات الرئيس بملياردير محلي.