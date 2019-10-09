وكالات: جلسة طارئة لمجلس الأمن عن العدوان التركي ضد الأكراد

القاهرة (مصراوي)

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة لبحث العدوان التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، بحسب وكالة فرانس برس.

ونقلت وكالة رويترز أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يعكفون على إعداد بيان يدين العدوان التركي.

وبدأت تركيا عدوانها على الأكراد في سوريا الأربعاء في أعقاب ضوء أخضر أمريكي اثر سحب البيت الأبيض الجنود الأمريكيين من المنطقة الحدودية السورية-التركية.