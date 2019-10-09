أردوغان لبوتين: عمليتنا العسكرية في سوريا "ستمهد طريق الحل السياسي"

أنقرة- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات بسوريا "ستساهم في إحلال السلام والاستقرار" في هذا البلد.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات التابعة للرئاسة التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن البيان أن أردوغان أكد أن "العملية التركية ستمهد طريق الحل السياسي في سوريا".

وشدد أردوغان على أن "حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي أمر رئيسي بالنسبة لتركيا".

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في وقت سابق اليوم إن بلاده سوف تقدم معلومات حول العملية التركية المرتقبة إلى الأمم المتحدة والدول المعنية بما فيها سوريا.

وقال الوزير: "الإرهابيون هم هدفنا الوحيد في شمال سوريا، وهكذا سنساهم بشكل كبير في تأمين وحدة الحدود السورية".