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    كوريا الجنوبية: عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بعزل وزير العدل

    03:03 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    كوريا الجنوبية: عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بعزل وزير العدل

    تظاهر في كوريا الجنوبية

    سول- (د ب أ):

    خرج عشرات الآلاف من المواطنين في الشوارع بكوريا الجنوبية، للمطالبة بعزل وزير العدل تشو كوك، المتهم بارتكاب جريمة أخلاقية ومخالفات مالية.

    ويجرى التحقيق مع أسرة تشو للاشتباه في قيامها بالاستثمار في شركة قابضة، يُشتبه في مشاركتها في أعمال تلاعب بالبورصة ومعاملات مالية غير قانونية.

    وطالب المتظاهرون اليوم أيضا باستقالة الرئيس مون جان إن، عقب أن تعرض لضغوطات الشهر الماضي من المعارضة لتعيين تشو (54 عاما) في المنصب الوزاري.

    وتأتي هذه المظاهرات بعد تنظيم الجماعات الليبرالية مسيرة في وقت سابق لدعم تشو. ويذكر أن تشو يعد العقل المدبر وراء خطط كون لإصلاح مكتب المدعي العام، ولكن المحافظين يعتبرونه غير مؤهل لتولي هذا المنصب.

    تظاهرات سول كوريا الجنوبية وزير العدل

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