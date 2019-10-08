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    ترامب: لم نتخلَ عن الأكراد وعلاقتنا مع تركيا جيدة جدًا

    05:27 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    ترامب: لم نتخلَ عن الأكراد وعلاقتنا مع تركيا جيدة جدًا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن- (د ب أ):

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن قراره بسحب القوات الأمريكية في سوريا ليس تحركا للتخلي عن القوات الكردية.

    وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ربما نكون بصدد مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل عن الأكراد بأي حال من الأحوال، إنهم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون".

    وأضاف الرئيس الأمريكي أيضًا أن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا " جيدة جدًا".وأشار ترامب إلى أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة وأنها أعادت العام الماضي قسًا أمريكيًا كان قد تم سجنه في تركيا.

    وذكر ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور واشنطن بوصفه ضيفه في الثالث عشر من نوفمبر المقبل.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة تركيا القوات الأمريكية سوريا

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