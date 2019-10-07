مباحثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي والأمريكي

موسكو - (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرجي شويجو أجرى اليوم الإثنين مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.

وقال البيان "بمبادرة من الجانب الأمريكي جرت نهار 7 أكتوبر مباحثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويجو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر"،بحسب قناة"روسيا اليوم".

ولم يكشف البيان عما دار في هذه المباحثات.

يأتي الاتصال الهاتفي بعد قيام الولايات المتحدة، في وقت سابق من الاثنين، بسحب قواتها من منطقة شمال شرق سورية قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

من جهتها، اتهمت قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة الحدودية السورية وعدم الوفاء بوعودها، ما يمهد لدخول القوات التركية لشرق الفرات.