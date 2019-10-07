الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان لحفظ الإستقرار

أبوظبي - (د ب ا):

أكدت الإمارات وقوفها إلى جانب لبنان في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها إلى التنمية والتطور.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اليوم سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الذي يزور الإمارات للمشاركة في أعمال " المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني" الذي يعقد في أبوظبي.

وبحث بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما تناول الجانبان "آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي"، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وقال الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الحريري "شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها"، مؤكدا أن هذا "الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات في علاقاتها مع لبنان وشعبه".