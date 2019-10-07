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    "ذا هيل": ترامب قلق من تأثير إجراءات مساءلته على إرثه السياسي

    04:44 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
    "ذا هيل": ترامب قلق من تأثير إجراءات مساءلته على إرثه السياسي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - أ ش أ

    أفاد موقع "أسكيوس" الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخبر أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب بقلقه من أن تؤثر إجراءات مساءلته، التي دفع بها ديمقراطيون في النواب الأمريكي بغرض عزله، على سيرته الذاتية وإرثه السياسي.

    وأشار الموقع الإخباري، إلى أن ترامب أخبر النواب الجمهوريين، خلال اتصال هاتفي سرا، إن المساءلة "شيئا سيئا أن يكون في السيرة الذاتية"، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

    من جهته، لم يعلق البيت الأبيض على تلك الأنباء.

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