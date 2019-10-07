المرشد الإيراني معلقا على احتجاجات العراق: الأعداء يسعون للتفرقة

طهران- (د ب أ):

أكد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أن "الأعداء يسعون للتفرقة"، وذلك تعليقا على الاحتجاجات الأخيرة في العراق.

وكتب خامنئي، على حسابه على موقع تويتر، :"يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".

ولفت إلى أن "إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهم وقلوبهم وأرواحهم بآصرة الإيمان بالله ومحبة أهل البيت...وسيترسخ هذا الارتباط يوما بعد يوم".

كانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الليلة الماضية أن 104 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 6100 آخرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وخرجت الاحتجاجات في البداية للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات إلا أن الأمور تصاعدت بعدما شهدت الاحتجاجات أعمال عنف.