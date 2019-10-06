مقتل 4 مشردين تعرضوا للضرب حتى الموت في نيويورك.. واحتجاز مشتبه به

واشنطن-(د ب أ):

قالت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية يوم السبت إن أربعة مشردين قتلوا الليلة الماضية بعد أن هاجمهم شخص أثناء نومهم وضربهم حتى الموت.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن مشتبها به يبلغ من العمر 24 عاما، مشرد أيضا، تم احتجازه، مضيفة أن مشردا آخر نجا من الهجمات لكنه أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتلقت الشرطة بلاغا بحادث القتل من خلال مكالمة طوارئ قبل الساعة الثانية صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، وقال شهود للضباط إنهم رأوا رجلاً يضرب ضحيتين في حي تشاينا تاون في مانهاتن، حيث تم إعلان وفاة أحد هؤلاء الضحايا في مكان الحادث.

والضحية الأخرى هو الرجل المصاب بجروح خطيرة، حيث أصيب بجروح في الرأس وتأمل الشرطة في استجوابه كجزء من التحقيق الجاري.

وقالت الشرطة إنه عثر على ثلاث جثث أخرى في مواقع منفصلة خلال عملية بحث موسعة للمنطقة قرب برودواي في وسط مانهاتن.

وقال قائد الشرطة ستيفن هيوز إنه خلال عمليات البحث عثر رجال الشرطة أيضًا على المشتبه به، والذي تنطبق عليه المواصفات التي أدلى بها الشهود، إلى جانب جسم معدني وصفه بأنه أنبوب.

وأضاف هيوز إن الجسم المعدني عثر عليه في مكان قريب بعد اعتقال المشتبه به.

وقال كبير المحققين مايكل بالداسانو إنه يبدو أن جميع الضحايا كانوا نائمين عندما تعرضوا للهجوم.

وقال بالداسانو في المؤتمر الصحفي: "أنه يبدو أنها مجرد هجمات عشوائية" ، مضيفًا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرجال قد استُهدفوا بسبب عرقهم أو أعمارهم.