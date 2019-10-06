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    إصابة 20 فلسطينيا بالغاز واحتراق منزل في مواجهات مع الاحتلال

    02:05 ص الأحد 06 أكتوبر 2019
    إصابة 20 فلسطينيا بالغاز واحتراق منزل في مواجهات مع الاحتلال

    مواجهات مع جيش الاحتلال

    رام الله- أ ش أ:

    أصيب 20 فلسطينيا مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

    وقالت مصادر طبية فلسطينية إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر (50 عاما)، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله.

    وأضافت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، المكون من طابقين، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    فلسطين الغاز المسيل للدموع جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية
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