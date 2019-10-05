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    ترامب يطلب إجراء خفض كبير على عدد العاملين في مجلس الأمن القومي الأمريكي

    08:30 م السبت 05 أكتوبر 2019
    ترامب يطلب إجراء خفض كبير على عدد العاملين في مجلس الأمن القومي الأمريكي

    دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء خفض كبير في عدد العاملين في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

    وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن ترامب لم يحدد عدد العاملين الذين سوف يشملهم هذا الخفض، فيما ترى بعض المصادر الأمريكية أنه يأتي في إطار رغبة البيت الأبيض في أن تكون السياسة الخارجية الأمريكية أكثر مرونة وفعالية .

    وأشار (صوت أمريكا) إلى أن ترامب أبلغ هذا الطلب بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى كبير العاملين في البيت الأبيض مايك مولفينى، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبريان.

    يشار إلى أن ترامب يشعر بأن عدد أعضاء مجلس الأمن القومي - 310 أشخاص - تضخم في عهد سلفه الرئيس باراك أوباما بشكل أثر على أدائه وفعاليته .

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