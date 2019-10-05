بروكسل ولندن تستأنفان الاثنين مفاوضاتهما حول بريكست

بروكسل- (أ ف ب):

تستأنف بروكسل ولندن الاثنين المُقبل مفاوضاتهما الشاقة حول بريكست، وخصوصا بعدما اعتبر الاوروبيون أن العرض الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غير كاف لتجنب خروج فوضوي في 31 أكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو الجمعة إن "اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل الى اتفاق".

في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها الذي قدمته الاربعاء الفائت يشكل "تسوية عادلة ومنطقية".

وقال متحدث بريطاني "نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا".

ويهدف مشروع جونسون الى انهاء عقدة الحدود الايرلندية عبر تجنب العودة الى اجراءات المراقبة بعد بريكست بين جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي واقليم ايرلندا الشمالية البريطاني الذين لن يعود جزءا من الاتحاد الاوروبي على غرار بقية انحاء المملكة المتحدة.

لكن الاوروبيين لم يتعاملوا مع هذا الاقتراح بارتياح، معتبرين أنه يتضمن نقاطا "إشكالية" ويجب اعادة العمل عليه، ما دفع جونسون الى التأكيد أنه قام بالخطوة المطلوبة منه ويبقى على بروكسل أن تظهر "ليونة".

ويقرر القادة الاوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 اكتوبر ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على ارجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة.

ووعد جونسون بتنفيذ بريكست في 31 اكتوبر مهما كلف الامر، رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الارجاء لتفادي خروج من دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

واشارت صحيفة "ديلي تلغراف" مجددا السبت الى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لصالح جونسون في حال أجبر الاخير على طلب إرجاء بريكست.

ويتطلب أي ارجاء موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد بالاجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار.

وقال مصدر في وزارة الخارجية المجرية لفرانس برس "حتى الآن، ليس هناك طلب إرجاء، كما ليس هناك مجال للتكهنات".