أمير الكويت للسيسي: الدماء الكويتية امتزجت بالمصرية خلال حرب أكتوبر

الكويت – (أ ش أ):

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن انتصارات السادس من أكتوبر الخالدة، مثلت ملحمة مجيدة شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية، وجسدت بصورة جلية، الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة، بعث بها أمير الكويت، اليوم السبت، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته للرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم، كل التقدم والازدهار.

كما بعث نائب الأمير ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها كل الرقي والازدهار.