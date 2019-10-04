أوكرانيا: إعادة النظر في جميع القضايا المرتبطة بعائلة "جو بايدن"

كييف- (د ب أ):

قال المدعي العام الأوكراني إنه يتم التدقيق في جميع القضايا المتعلقة بنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وأسرته، رغم أن أحدا لم يبحث في التأثير عليه بشأن فتح التحقيقات.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرض على إجراء تحقيق بشأن بايدن ونجله هانتر، الذي كان يعمل في أوكرانيا.

وبدأ أعضاء الحزب الديمقراطي في أمريكا تحقيقا بالتقصير، قائلين إن الطلب الذي يستهدف منافسا سياسيا رئيسيا قبل الانتخابات الأمريكية المقررة العام المقبل يمثل سوء استغلال لمنصب الرئيس.

وقال النائب العام روسلان ريابوشابكا اليوم الجمعة إنه يتم إجراء تدقيق وفحص لجميع القضايا المتعلقة ببايدن من أجل أدلة تتعلق بوجود مخالفات.