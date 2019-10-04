البنتاجون يعلن استعداده للتعاون في التحقيق بقضية عزل ترامب

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استعدادها للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، في أعقاب اتهامات بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني من أجل إجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق .

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان أن المجلس القانوني في الوزارة أمر جميع المكاتب بتسليم كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة بالتحقيقات في قضية عزل الرئيس ترامب، وذلك من أجل أن تتم مراجعتها، موضحا أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي.

ونفى المسؤول الأمريكي ممارسة أي ضغوط على وزارة الدفاع من قبل الديمقراطيين في الكونجرس للتعاون في التحقيق بقضية عزل الرئيس ترامب.

وأعلن النواب الديمقراطيين بالكونجرس، في وقت سابق، بدء إجراءات محاكمة ترامب برلمانيا بهدف عزله بعد تسريب شخص مجهول محتوى مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرت في 25 يوليو الماضي، وقال المسرب إن ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والخصم السياسي الرئيسي لترامب بما قد يمهد السبيل للأخير لإعادة انتخابه لولاية ثانية.

واعتبر النواب الديمقراطيون بالكونجرس أن المحادثة حملت طلبا من الرئيس الأمريكي لرئيس أجنبي بالتدخل في شئون الولايات المتحدة بغرض التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما دفعهم لبدء إجراءات فتح تحقيق برلماني مع ترامب بهدف عزله من منصبه.