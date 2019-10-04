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    البحرين تدعو رعاياها لعدم السفر إلى العراق

    08:36 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    البحرين تدعو رعاياها لعدم السفر إلى العراق

    البحرين

    المنامة - (د ب أ):

    دعت وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها.

    كما دعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة، حسب وكالة أبناء البحرين الرسمية (بنا).

    وتجتاح العراق مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

    البحرين العراق تظاهرات العراق وزارة الخارجية البحرينية

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