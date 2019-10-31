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    مقتل وإصابة 6 أشخاص من الجيش العراقي في هجوم لداعش

    11:54 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    مقتل وإصابة 6 أشخاص من الجيش العراقي في هجوم لداعش

    داعش

    العراق - (أش أ)

    أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الخميس، عن مقتل منتسب بالجيش وإصابة خمسة أخرين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي أعقبه انفجار عبوتين ناسفتين شمالي بغداد.

    وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجمت نقطة تابعة للفوج الثالث باللواء 59 بالجيش العراقي في منطقة تل مرمرة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بالأسلحة الخفيفة، وأثناء ذلك انفجرت عبوتين ناسفتين، مما أدى الى مقتل أحد المنتسبين وإصابة 5 آخرين".

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