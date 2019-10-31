ترامب يعيد نشر صورته المُركبة مع "كلب مطاردة البغدادي": لطيفة للغاية

كتبت- رنا أسامة:

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة مُركّبة له وهو يُقلّد وسامًا إلى الكلب "كونان"، الذي شارك في عملية القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وعلّق ترامب على الصورة التي سبق أن نشرها موقع "ديلي واير" الأمريكي، وبدا فيها كأنه يقدم ميدالية إلى كلب الجيش الأمريكي الذي طارد البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يُفجّر سترته الناسفة، واصفا إيّاه بأنه "بطل أمريكي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "شكرا ديلي واير. شيء لطيف للغاية، لكن النسخة الحية من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل!".

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن أصل الصور يعود إلى يوليو 2017 حينما طوّق ترامب وسام الشرف على عنق المسعف جيمس ماكلوجان، لشجاعته في إنقاذ أرواح 10 أشخاص خلال حرب فيتنام الطويلة.

والثلاثاء، نشر ترامب صورة للكلب "كونان" المُنتمي إلى فصيلة الشيبرد البلجيكي- بحسب تقرير سابق لمجلة "نيوزويك" الأمريكية- ووصفه بـ"الرائع والموهوب للغاية".

وكتب ترامب في تغريدة سابقة عبر تويتر: " قد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع، الذي قام بعمل رائع في القبض والقضاء على البغدادي".

كما أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية إن الكلب الذي كان ضمن وحدة النخبة التي شنت الهجوم على البغدادي "أنجز مهامًا استثنائية"، لكنه امتنع عن رفه السرية عن اسمه حينها؛ لأنه "لا يزال في موقع العملية".

كان الكلب أُصيب بجروح طفيفة في العملية، وأخذ يتعافى بشكل تام، حسبما قال الجنرال مارك ميلي في مؤتمر صحفي، الاثنين.

وقُتِل البغدادي (48 عامًا) بعد أن فجّر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق مسدود تحت موقع مخبأه.

وأسفرت العملية عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقِع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.