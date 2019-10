ترامب يعيد نشر صورته المُركبة مع "كلب مطاردة البغدادي": لطيفة للغاية

كتبت- رنا أسامة:

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة مُركّبة له وهو يُقلّد وسامًا إلى الكلب "كونان"، الذي شارك في عملية القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وعلّق ترامب على الصورة التي سبق أن نشرها موقع "ديلي واير" الأمريكي، وبدا فيها كأنه يقدم ميدالية إلى كلب الجيش الأمريكي الذي طارد البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يُفجّر سترته الناسفة، واصفا إيّاه بأنه "بطل أمريكي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "شكرا ديلي واير. شيء لطيف للغاية، لكن النسخة الحية من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل!".

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT