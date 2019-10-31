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    البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل

    12:05 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل

    الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

    كتبت - إيمان محمود

    أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر، ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل.

    وطالب إثيوبيا -انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي- بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري.

    ورحب السلمي في بداية الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بوزير الخارجية سامح شكري.

    وناقشت الجلسة أزمة سد النهضة ضمن القضايا العربية المعروضة اليوم، كما من أنه من المقرر أن يصدر مشروع قرار بهذا الشأن.

    البرلمان العربي إثيوبيا مياه النيل نهر النيل سد النهضة

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