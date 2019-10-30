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    مقتل 10 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قاعدة عسكرية بالنيجر

    06:00 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    مقتل 10 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قاعدة عسكرية بالنيجر

    أرشيفية

    نيامي - (أ ش أ):

    أعلنت مصادر محلية في النيجر، مقتل حوالي 10 أشخاص جرّاء شن مسلحين مجهولين اليوم الأربعاء، هجومًا دمويًا على قاعدة عسكرية في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد.

    ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، عن مصدر محلي في نيامي، لم يُذكر اسمُه، قوله إن الهجوم استهدف قاعدة "بلابرين" العسكرية في منطقة ديفا الجنوبية، مضيفاً أن الموقف غير واضح ولم تتم السيطرة عليه حتى الآن.

    وأوضح المسؤول النيجريّ أن السلطات المدنية المحلية "تستعد لتقديم المساعدة للسكان".

    وأشارت "فرانس 24" إلى أن معدات عسكرية تم إحراقها خلال هذا الهجوم، وهو الأحدث بين سلسلة هجمات بالمنطقة، تبنت جماعات إرهابية مسؤوليتها في السابق.

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