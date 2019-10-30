الأناضول: الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

أنقرة- (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي بأنقرة على خلفية قرارات وافق عليها مجلس النواب الأمريكي أمس تتعلق بفرض عقوبات عليها والاعتراف "بإبادة الأرمن".

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الليلة الماضية لصالح تشريع بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا، والتي أطلقت عليها اسم "نبع السلام".

كما تبنى قرارا بإدانة "إبادة 1.5 مليون من الأرمن" في عهد الإمبراطورية العثمانية بتركيا القرن الماضي.

وأدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "اعتراف النواب الأمريكي بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915". وكتب على موقع تويتر :"هذا القرار المخزي الذي اتخذه من يستغلون التاريخ في السياسة، في حكم العدم بالنسبة لحكومتنا وشعبنا".

كما أدان العقوبات المرتبطة بالعملية العسكرية في سورية، وكتب على تويتر :"أحبطنا مكيدة كبيرة عبر عملية نبع السلام، والذين يعتقدون أنهم سينتقمون منا بمثل هذه القرارات مخطئون".

وتعترف تركيا بما حدث للأرمن من "مأساة"، ولكنها تعتبرها نتيجة للاضطرابات التي صاحبت الحرب العالمية الأولى، وترفض الاعتراف بأنها "إبادة عرقية"، بما يتضمنه هذا من دفع تعويضات.