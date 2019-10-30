صحيفة: روسيا تطلق صاروخا جديدا ذي رأس نووي مطلع العام المقبل

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت اختبار صاروخً بالستي جديد عابر للقارات في مطلع عام 2020.

وبحسب الصحيفة فإن القوات الروسية ستختبر صاروخ "إر إس-28" (سارمات) خلال تجارب إطلاقه في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية وفي موقع بإقليم كراسنويارسك.

ويُتوقع أن يدخل صاروخ "سارمات" الخدمة في عام 2021.

ويعتبر صاروخ "سارمات" من أهم الاختراعات العسكرية الروسية الجديدة المطلوبة للمحافظة على الندية في مجال الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سلاح رهيب جدا، إذ يستطيع صاروخ "سارمات" الوصول إلى أهدافه عبر القطبين الشمالي والجنوبي ولا تستطيع وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا ومستقبليًا على اعتراضه.

ويقدر صاروخ "سارمات" على حمل أسلحة فرط صوتية تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت مثل الرأس المدمر المعروف باسم "أفانجارد".