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    بوتين يعلن انتهاء العمليات العسكرية في سوريا

    07:03 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    بوتين يعلن انتهاء العمليات العسكرية في سوريا

    بوتين يعلن انتهاء العمليات العسكرية في سوريا

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العمليات العسكرية في سوريا انتهت، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على مسار التسوية السياسية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

    وأكد بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار الدولي، إن اجتماعا مماثلا انعقد في العام 2015 تم خلاله اتخاذ قرار حول إطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا، على الرغم من تشكيك كثير من الخبراء في مغزى هذه الخطوة ومحاولات بعض الشركاء لاحقا عرقلة تطبيق هذا الإجراء.

    وأضاف الرئيس الروسي: "نعتقد أن التسوية السورية قد تمثل نوعا من النموذج لحل الأزمات الإقليمية، ومن المهم أن العمل سيجري في معظم الأحيان عبر الآليات الدبلوماسية، بحيث يصبح استخدام القوة واردا فقط في حالات الضرورة القصوى".

    فلاديمير بوتين العمليات العسكرية الحرب السورية سوريا بشار الأسد

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